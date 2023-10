Grando scudiscia Pascucci: “Sei un corpo estraneo per Ladispoli”, ma le giustificazioni sono valide e Pascucci resta consigliere

Grando scudiscia Pascucci: “Sei il politico più bugiardo che ho conosciuto” – Il Consiglio Comunale di Ladispoli di ieri, mercoledì 4 ottobre, si è concluso con una vera e propria bagarre. Nell’aula sono state prese in esame le giustificazioni presentate dal consigliere comunale Alessio Pascucci a seguito di declaratoria di Decadenza ai sensi dell’art. 43 tuel e dell’art. 15 dello statuto comunale. Nonostante le parole del Segretario comunale avessero da subito certificato la legittimità della giustificazioni presentate dal consigliere Pascucci, si è alzato un vero e proprio polverone che ha animato l’aula di Palazzo Falcone. Il Sindaco Grando è arrivato a dire: “Credo che Pascucci sia la persona più bugiarda e meschina che ho incontrato in vita mia nell’ambiente politico”.

Ma andiamo con ordine, dopo dei primi interventi pacati, il discorso dell’ex Sindaco di Cerveteri ha decisamente acceso gli animi. Pascucci ha dichiarato: “Ho fatto alcune assenze anche nelle commissioni […]. Non so come si fa opposizione. Ho visto tanti anni consiglieri di opposizione che ostacolavano i progetti dell’amministrazione, non è il mio stile di governo e mi sono scagliato contro quei consiglieri”. Il consigliere ha poi dichiarato di non volersi opporre a quanto di positivo viene fatto per Ladispoli e ha raccontato un aneddoto legato ad una presunta manovra di ostruzionismo di cui era stato accusato, poi smentita.

E ancora: “In questi 13 mesi, lavorando direttamente, abbiamo fatto arrivare da città metropolitana tra i 3 e i 4 milioni di euro. Una di queste cose, ovvero il contributo europeo di cui mi sono occupato, addirittura quando c’era la sindaca Raggi, è stata votata la convenzione in consiglio metropolitano proprio nel giorno in cui mi viene contestato che io non stavo qui. In quei famosi 30 minuti abbiamo approvato la convenzione tra il comune di Cerveteri e il comune di Ladispoli per fare una rete di piste ciclabili finanziate da Città Metropolitana con un progetto europeo. Mi sembra, il Sindaco lo saprà meglio di me, che è un progetto da un milione e mezzo di euro”. Il consigliere ha poi parlato di altri finanziamenti ricevuti da Città Metropolitana. Insomma, il consigliere ha spostato l’asse della discussione sottolineando l’importanza del suo impegno per Ladispoli anche al di fuori della massima assise.

Dopo una serie di interventi, il Sindaco Grando ha preso la parola e ha confermato come Pascucci abbia fornito giustificazioni legali valide e ha dichiarato: “I presupposti tecnici per la decadenza non ci sono, altrimenti Pascucci stasera andava a casa. Non ci sono i presupposti, basta. Io volo un po’ più alto, questo argomento non mi appassiona minimamente. Io credo che Pascucci sia la persona più bugiarda e meschina che ho incontrato in vita mia nell’ambiente politico e gliel’ho detto anche in faccia. Pascucci ha posto il veto per Ladispoli sui contributi. Io ho i messaggi dei consiglieri metropolitani che mi dicono guarda tra poco approveremo il bilancio, presenta una richiesta di contributo per la Sagra del Carciofo di 10000 euro proviamo a farla passare. Io l’ho fatto, ma ho il messaggio di un esponente dell’amministrazione di Città Metropolitana che dice: “Scusa, su Ladispoli ho il veto di Pascucci e non lo posso approvare”. L’ho chiamato e non ha avuto neanche il coraggio, fuori da qui diremmo le palle, di dirmi è così. Perché è bugiardo, è meschino, questo penso di lui”.

“Per chi lavorava Pascucci quando Città Metropolitana ha dato 113 mila euro a Cerveteri per l’Etruria Eco Festival e niente a Ladispoli per niente. Semplicemente Pascucci è un consigliere di sinistra, quindi lavora per l’amministrazione comunale della quale si sente parte, non certo questa . Perché diciamoci la verità, lo pensiamo tutti, sta qui solo per mantenere la poltrona in Città Metropolitana. Di Ladispoli non gliene importa assolutamente nulla”.

“Pascucci è un lavativo. Io stasera Alessio, sai che avrei fatto? Chiedo scusa a tutti, non lo faccio più. Non tutte quelle favole che hai raccontato […]. Tu a Ladispoli sei un corpo estraneo e lo hai dimostrato con il tuo disinteresse”.

“Ci avete fatto perdere un’ora di tempo” ha concluso.

A questo intervento molto sentito del Sindaco Grando hanno fatto seguito una serie di interventi e la replica dello stesso Pascucci. La fine della storia? La maggioranza si è astenuta, Trani ha votato contrario e gli altri consiglieri a favore: Pascucci è ancora consigliere.