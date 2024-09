Rifiuti sulla Braccianese, Paolacci: “Sono davvero felice se dopo tanti anni qualcosa forse si muove” –

Gianluca Paolacci

Sulla questione dei rifiuti abbandonati lungo la Braccianese qualcosa si muove e a renderlo noto è il Consigliere Gianluca Paolacci dal proprio profilo Facebook.

Afferma infatti il consigliere: “Sono davvero felice se dopo tanti anni qualcosa forse si muove. Questo è il classico esempio di quanto la collaborazione attiva faccia bene alla città. Proprio perché a me piace fare e non chiacchierare mi sono mosso per cercare di risolvere il problema della Settevene Palo. Giovedì 5 settembre ho contattato con la mia PEC il Prefetto e l’ufficio preposto di Città Metropolitana, chiedendo un intervento immediato per bonificare e mettere sistemi di video sorveglianza su tale strada. L’ 8 settembre sono usciti i primi articoli che riportavano la mia iniziativa. Dopo essermi accertato che le richieste fossero arrivate ai tavoli giusti ho avvertito il sindaco Elena Gubetti della mia iniziativa. Mi fa molto piacere che il sindaco si sia messa subito in moto per dare continuità alla mia “ denuncia”, e sia riuscita a trovare il modo di parlare con il sindaco Gualtieri per trovare un accordo. Sono felice se il mio intervento ha portato il sindaco a muoversi per trovare una soluzione ad un problema che va avanti da anni. Non mi interessano i meriti mi interessa che i problemi si risolvano. Ecco questo è il mio modo di fare politica. Se serve alla Città mi muovo faccio e poi dico. L’importante è il raggiungimento del risultato. Ed anche questa volta devo dire che una sana collaborazione porta frutti per il bene comune. Il mio compito di consigliere cerco di svolgerlo nel migliore dei modi. E quando arrivano questi risultati non posso che esserne soddisfatto e felice. Anche dall’opposizione possono nascere buone idee, serve però la voglia di collaborare, come in questa circostanza… e gli obiettivi si raggiungono. Viva Cerveteri sempre ….e la Settevene Palo bonificata!”