Rifiuti in strada, l’assessore Gubetti: “Ci sono anche per gli errati conferimenti dei cittadini”

“Solerzia nei ritiri? Dalle foto si vede un armadietto bianco, sdraiato per terra in quale tipologia della raccolta porta a porta è stato conferito?”

Si apre così una nota con la quale l’assessore Gubetti replica alle foto denuncia odierne, relative a Marina di Cerveteri, del consigliere in quota movimento 5 stelle, Saverio Garbarino. L’assessore etrusco poi aggiunge:

“Quello è un ingombrante è come tale va conferito presso lisola ecologica, i cumuli di rifiuti si formano non per la mancata raccolta, ma per gli errati conferimenti da parte dei cittadini che vedendosi non ritirato il rifiuto dovrebbero riportarlo in casa e dividerlo correttamente. Non si può far passare, conclude la Gubetti, il principio che è colpa della mancata raccolta”.