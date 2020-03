Condividi Pin 4 Condivisioni

Risanamento della struttura come priorità. “Saremo dalla parte degli agricoltori e i soci”

Riccardo Milozzi nuovo vice presidente del Consorzio di Bonifica

Si è svolto presso la sede ANBI Lazio di Focene il primo consiglio amministrativo del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, per la nomina delle cariche. A tal proposito, Cia di Roma accoglie con piacere l’incarico di Riccardo Milozzi a Vice Presidente. Nel suo intervento, il neo eletto, evidenzia fortemente il senso di responsabilità di cui si sente investito. ” Da questo momento, insieme al Presidente ed ai nuovi consiglieri ci soffermeremo in particolare su tre punti – dice Milozzi – ovvero garantire il massimo dei servizi alle aziende agricole, attuando la bonifica idrica di reti irrigue; intraprendere la strada per il risanamento del consorzio suddetto; e, infine, il piacere di restituire il consorzio agli agricoltori e ai soci. Non nascondo che ci siano tante emergenze, ma siamo pronti ad ascoltare le priorità per il bene della collettività ” . L’investitura alla vice presidenza per Milozzi, già a capo della Cia di Roma, . è un riconoscimento al lavoro di questi anni nelle terre della provincia romana. Il neo presidente è Niccolò Sacchetti, attualemte il numero uno della Coldiretti Roma, mentre a Vincenzino Rota ( Confagricoltura Roma) l’altra vice presidenza.