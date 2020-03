Condividi Pin 4 Condivisioni

La nota della Consigliera e Delegata alla viabilità Patrizia Befani

Santa Marinella, Befani: “Via della Selciata di nuovo percorribile e sicura” – Via della Selciata è di nuovo percorribile in sicurezza. Dopo una stagione caratterizzata da eventi meteorologici eccezionali, anche a causa dell’intensità e della durata delle precipitazioni atmosferiche, una frana aveva freso quasi impraticabile una porzione della sede stradale e messo a rischio il ponticello che supera il fosso, ormai pieno di canne e fango.

La prima operazione svolta è stata quella di liberare l’alveo del fosso appunto dalle canne e dal fango. Questo, grazie all’intervento del consigliere comunale delegato alla viabilità Patrizia Befani è stato immediatamente pulito e grazie all’abile regia del sindaco Pietro Tidei ed alla piena collaborazione del dirigente Ermanno Mencarelli si è potuto ricostruire il muro che fa da argine al fossato e che era franato sotto il peso delle grandi masse di acqua piovana e fango. “La sicurezza delle strade è uno degli obiettivi di questa amministrazione – dice il consigliere Patrizia Befani – e vogliamo portare l’attenzione anche sui percorsi distanti dai centri urbani del Comune di Santa Marinella ma ugualmente indispensabili alla mobilità di tantissimi cittadini. Gli stessi che in tanti hanno sollecitato l’attenzione del Sindaco su via della Selciata ed ai quali, appena il tempo meteorologico lo ha consentito, hanno ricevuto una risposta veloce e concreta, segno tangibile dell’attenzione costante che tutti i cittadini meritano e che la giunta Tidei sta mantenendo dal suo insediamento”