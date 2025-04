Riccardo Ferri al Vinitaly

Anche Cerveteri protagonista al Vinitaly 2025, il più importante appuntamento italiano dedicato al mondo del vino. Oggi Riccardo Ferri, Vicesindaco di Cerveteri e Assessore all’Agricoltura, ha fatto visita agli stand dei tre produttori locali presenti alla fiera: Tenuta Tre Cancelli, Azienda Agricola Belardi e la storica Cantina Sociale di Cerveteri.

Un momento di grande visibilità per il territorio ceretano, che attraverso i suoi vini racconta storia, tradizione e qualità. Ferri ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione delle realtà locali a un evento di rilievo internazionale.

Riccardo Ferri al Vinitaly: “Il vino di Cerveteri è identità e territorio. Orgogliosi della nostra Cantina Sociale”

“Il vino di Cerveteri non è solo un prodotto di eccellenza, ma è soprattutto espressione autentica del nostro territorio, del lavoro e della passione dei nostri agricoltori – ha dichiarato Ferri –. Siamo particolarmente orgogliosi della Cantina Sociale di Cerveteri, una realtà cooperativa che da decenni rappresenta un punto di riferimento per tanti viticoltori locali. La loro presenza qui al Vinitaly è il segno di una tradizione viva, capace di innovarsi e guardare al futuro.”

Nel corso della visita, Ferri si è intrattenuto con i produttori, complimentandosi per la qualità dei vini esposti e per l’impegno costante nel valorizzare le produzioni autoctone. “Eventi come il Vinitaly sono fondamentali per promuovere il nostro comparto agricolo e far conoscere Cerveteri anche attraverso le sue eccellenze enologiche”, ha aggiunto.

La presenza di Cerveteri al Vinitaly conferma il ruolo sempre più centrale del settore vitivinicolo nel rilancio dell’economia agricola locale, con l’auspicio di una sempre maggiore sinergia tra istituzioni e produttori.