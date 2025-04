Cerveteri, Paolacci in visita alla aziende ceriti presenti al Vinitaly

“Dobbiamo riportare al centro dell’economia l’agricoltura con investimenti mirati alla creazione di un mercato dell’agroalimentare”

Le tre cantine di Cerveteri a Vinitaly, la fiera di internazionale dei vini e i distillati, in svolgimento a Verona confermano che nonostante il vino non sia un elemento prezioso come anni fa, rimane un prodotto di eccellenza dalla città, che punta a promuovere l’agroalimentare con iniziative.

La presenza del consigliere Paolacci, che ha portato i saluti a Cantina Cerveteri, Tre Cancelli e Berardi, testimonia la vicinanza delle istituzioni a un settore che vuole riemergere da un periodo di letargo.

“Io sono convinto che il settore dell’agroalimentare, assistito da politiche mirate e investimenti, può tornare al centro della nostra economia. Abbiamo un’infinità di prodotti, olio e vino per esempio, ma dobbiamo far sapere che ne siamo i custodi . Credo – dice Paolacci- che a Cerveteri ci sia bisogno di un mercato al coperto, tale da concentrare produttori e agricoltori”.