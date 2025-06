Rfi Lazio, interventi di manutenzione infrastrutturale del valore di circa 900 mila euro –

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) prosegue la sua attività di potenziamento delle linee ferroviariedel nodo di Roma e del Lazio.

Gli interventi, fondamentali per migliorare puntualità, regolarità e affidabilità del servizio, sono stati pianificati per ridurre al minimo i disagi per i viaggiatori.

I lavori – che possono comportare il blocco della circolazione ferroviaria, la programmazione di collegamenti e soluzioni alternative – possono essere fatti solo al raggiungimento di determinate temperature. Per questa ragione se le condizioni climatiche non dovessero essere ottimali potrebbe essere necessario riprogrammare l’intervento.

Queste attività hanno un valore complessivo di circa 900 mila euro.