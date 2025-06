Servizio veterinario Asl Roma 4 e Comune di Civitavecchia: corso formativo per i proprietari di cani –

Il Servizio Veterinario della Asl Roma 4 in collaborazione con il Comune di Civitavecchia ha organizzato nelle giornate di martedì 24 giugno e giovedì 26 giugno, presso la biblioteca comunale Alessandro Cialdi in piazza Calamatta, il Corso formativo per proprietari di cani con il rilascio, al termine, del patentino.

Il progetto, “Patentino Base” è stato ideato dal dottor Pierluigi Ugolini, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 4, insieme al team dei veterinari aziendali con il duplice obiettivo di permettere alle istituzioni locali di ottemperare all’ordinanza del 3 marzo 2009 sulla “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”, e dall’altra sensibilizzare i proprietari sul tema del possesso responsabile.

“Spesso, i proprietari dei cani – ha spiegato il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, il dottor Pierluigi Ugolini – non interagiscono in modo adeguato con i loro animali, principalmente a causa di una mancanza di conoscenze approfondite riguardo alle esigenze fisiologiche, comportamentali e comunicative della specie. Queste lacune cognitive possono generare difficoltà nella relazione interspecifica e favorire lo sviluppo di comportamenti indesiderati da parte degli animali. L’obiettivo di questa formazione, grazie alle competenze professionali del personale coinvolto, è costruire una maggiore consapevolezza del valore della relazione uomo-animale e migliorare le interazioni tra gli animali e le comunità in cui vivono”.

Le lezioni teoriche saranno tenute dai dirigenti veterinari della ASL Roma 4 Alessia Liverini e Chiara Servili, specialiste in etologia applicata e benessere animale, e dalla dirigente veterinaria Laura Maragliano e toccheranno diversi temi. Dall’adozione alle norme vigenti in tema di possesso responsabile dell’animale; dal benessere all’alimentazione; dal come instaurare una comunicazione efficace a come prevenire comportamenti aggressivi.

Per partecipare al corso è necessario inviare la domanda di iscrizione presente al link scheda-d-iscrizione.pdf all’indirizzo mail [email protected]