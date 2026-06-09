RFI, LAZIO: dall’11 al 14 giugno interventi sulla linea Roma – Civitavecchia

Investimenti per oltre 13 milioni di euro tra rinnovo dell’armamento, manutenzione straordinaria di un ponte e interventi nella stazione di Santa Marinella

Roma, 9 giugno 2026

Da giovedì 11 a domenica 14 giugno 2026 Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) realizzerà una serie di interventi di potenziamento e manutenzione lungo la linea FL5 Roma–Civitavecchia.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Roma Aurelia e Civitavecchia.

Le attività riguarderanno la sostituzione di un ponte ferroviario in località Palidoro, il rinnovo di alcuni deviatoi nella stazione di Maccarese e il completamento di alcune opere nella stazione di Santa Marinella.

Nuovo ponte ferroviario a Palidoro

L’intervento a Palidoro, nel comune di Fiumicino, riguarda la sostituzione di un ponte ferroviario e rientra nel programma di ammodernamento della rete ferroviaria per adeguarla agli standard europei. I lavori prevedono la demolizione della struttura esistente e la costruzione di un nuovo ponte con elementi prefabbricati in cemento armato, oltre alla realizzazione di nuovi percorsi di servizio.

Grazie alle soluzioni tecniche adottate, l’intervento potrà essere completato durante i giorni di interruzione programmata della linea, riducendo al minimo i disagi per i viaggiatori.

Nel cantiere saranno operativi circa 30 tra tecnici e operai di RFI e delle imprese appaltatrici. Per la posa degli elementi prefabbricati sarà utilizzata una gru da 200 tonnellate. L’investimento per questo intervento è pari a 1,2 milioni di euro.

Rinnovo dell’armamento ferroviario a Maccarese

Durante l’interruzione saranno eseguiti anche lavori di rinnovo di alcuni deviatoi nella stazione di Maccarese.

L’intervento è finalizzato all’adeguamento agli standard tecnici più recenti, con l’obiettivo di incrementare la regolarità e puntualità del servizio ferroviario.

Per queste attività saranno impiegati circa 30 operatori e tecnici, con un investimento di 1,2 milioni di euro.

Stazione Santa Marinella

Proseguono gli interventi di riqualificazione della stazione di Santa Marinella, interessata da un progetto di ammodernamento del valore complessivo di 11 milioni di euro.

Durante l’interruzione della circolazione ferroviaria, RFI completerà alcune opere sulle pensiline e sui marciapiedi della stazione. In particolare saranno installate le ultime lastre di vetro mancanti sulle pensiline metalliche, oltre a essere ultimati gli interventi sui marciapiedi 1 e 2.

Sono già stati completati i lavori di riqualificazione della stazione e del nuovo edificio che ospita i servizi igienici pubblici. Proseguono inoltre le rifiniture nelle aree esterne della stazione, nate sulla base di nuove esigenze funzionali. Gli ascensori saranno installati entro l’estate. La loro entrata in funzione avverrà dopo il completamento dei collaudi e il rilascio delle necessarie autorizzazioni.

Nel periodo dei lavori il sottopasso ferroviario resterà chiuso. L’attraversamento della linea sarà comunque garantito attraverso il sovrappasso pedonale di via Carso e i sottopassi di via Asiago e via Verdurin.

Una volta conclusi gli interventi, Santa Marinella potrà contare su una stazione più moderna, accessibile alle persone a ridotta mobilità e meglio integrata con gli altri sistemi di trasporto.