Cerveteri: corso di formazione BLSD per adulti e bambini

Sabato 13 giugno 2026, presso il Centro Sportivo RIM di via Claudio Graziosi 7, si terrà un corso di formazione BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) rivolto sia ad adulti che in ambito pediatrico.

L’iniziativa, accreditata ARES 118, si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 14:00. Al termine della giornata formativa, ai partecipanti verrà rilasciato un doppio attestato (adulto e bambino), titolo riconosciuto e valido sia per i concorsi pubblici che per l’ottenimento di crediti formativi e scolastici.

Per ulteriori informazioni e per effettuare la prenotazione è possibile contattare il numero (anche via WhatsApp): 340 1818196.