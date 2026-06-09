Cantieri Lungomare, Piazza Prima Rosa e Pui Sport a Campo di Mare: come si svilupperanno i cantieri durante l’estate

L’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti in sopralluogo sulle aree interessate dai cantieri in vista della stagione balneare: “Sospenderemo per il periodo estivo i lavori sul Lungomare, proseguono quelli di Piazza Prima Rosa e quelli del Pui Sport”

Con l’arrivo della stagione balneare l’Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri Matteo Luchetti, a seguito di un sopralluogo effettuato questo pomeriggio sul Lungomare dei Navigatori Etruschi di Campo di Mare, insieme alla Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti, rende noto i prossimi step, relativi ai cantieri nel periodo di svolgimento della stagione estiva

Cantieri Lungomare, Piazza Prima Rosa e Pui Sport a Campo di Mare

“I cantieri aperti a Campo di Mare attualmente sono due – ha spiegato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – quello relativo alla seconda parte del Lungomare dei Navigatori Etruschi, dove sorgeranno spazi dedicati al fitness, aree per bambini e altre attrattive varie, al fine di consentire un sereno e sicuro svolgimento delle attività e degli eventi di intrattenimento già pianificati in riva al mare, si fermeranno. Riprenderanno regolarmente a settembre per poi andare a conclusione”.

“Proseguiranno invece i lavori di Piazza Prima Rosa e del PUI Sport – aggiunge l’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti – questo cantiere, che riguarda il rifacimento di Piazza Prima Rosa e la realizzazione di aree sportive limitrofe, che ricordo essere di completa gestione della Città Metropolitana di Roma Capitale, chiaramente non si fermerà. Già nelle scorse settimane, abbiamo evidenziato le problematiche esistenti a causa delle inadempienze della ditta appaltatrice e siamo stati categorici: i lavori non si fermeranno. Chiaramente ci recheremo quotidianamente sul posto per visionare e valutare l’andamento dei lavori, ma posso garantire che non subiranno interruzioni”.