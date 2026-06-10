Ladispoli, incendio in un’attività commerciale in via Taranto: evacuato lo stabile soprastante

Momenti di apprensione nella notte a Ladispoli, dove un incendio è divampato all’interno di un’attività commerciale situata in via Taranto.

L’allarme è scattato intorno alle 4.30 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cerveteri con l’equipaggio della 26A, che ha immediatamente avviato le operazioni di spegnimento e la verifica della presenza di eventuali persone all’interno dei locali interessati dalle fiamme.

L’incendio ha generato una consistente quantità di fumo che ha rapidamente invaso l’area circostante, rendendo necessaria, in via precauzionale, la temporanea evacuazione dello stabile residenziale sovrastante l’attività commerciale.

Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, le fiamme sono state contenute in breve tempo, evitando che il rogo si propagasse al resto dell’edificio e provocasse danni ancora più gravi.

Fortunatamente non si registrano feriti né persone intossicate. Una volta completate le operazioni di messa in sicurezza, gli occupanti dello stabile hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni.

Le cause che hanno originato l’incendio sono attualmente al vaglio delle autorità competenti, che nelle prossime ore effettueranno tutti gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto.