Santa Marinella, Alessio Manuelli indossa per la prima volta la fascia tricolore: “Sarò il Sindaco di tutti”

Alessio Manuelli, eletto nuovo sindaco di Santa Marinella al ballottaggio, ha affidato ai social un suo messaggio in occasione della prima vota in cui ha indossato la fascia tricolore. Un ringraziamento agli elettori e, soprattutto, l’impegno a guidare la città con spirito di responsabilità.

Leggiamo nel suo post: “Indossare questa fascia per la prima volta è un’emozione che non si può spiegare a parole. Sento tutto l’onore, ma soprattutto l’immensa responsabilità del ruolo che mi avete affidato”. Un messaggio rivolto a chi lo ha accompagnato durante la campagna elettorale, a chi ha sostenuto il progetto fin dall’inizio e a chi ha scelto di dargli fiducia nelle urne. “Voglio dirvi un grazie immenso, di cuore, a ciascuno di voi”,

Ricordiamo che il voto del ballottaggio ha consegnato a Manuelli la guida del Comune di Santa Marinella. Manuelli, ha ottenuto 4.944 voti, pari al 61,64%, superando Damiano Gasparri, fermo a 3.077 voti, pari al 38,36%.

Nel suo primo messaggio, Manuelli ha voluto confermare che, “Come ho promesso, sarò il Sindaco di tutti: le porte del Comune saranno sempre aperte all’ascolto, al dialogo e al confronto, per il bene esclusivo della nostra comunità”.