Il team guidato da Kalid Aboujid conta 80 atleti e punta ai podi nazionali dopo un anno ricco di successi internazionali

Revolution Karate Cerveteri, al via la nuova stagione agonistica –

È ufficialmente partita la stagione del Revolution Karate, con la compagine di Cerveteri pronta a gareggiare nelle prossime competizioni nazionali. Il team, guidato dal maestro Kalid Aboujid, conta 80 atleti, tra uomini e donne, determinati a confermare e superare i risultati della scorsa stagione, culminata con prestigiosi podi in competizioni internazionali.

«Stiamo aspettando che la Federazione dirami l’elenco ufficiale delle gare, ma siamo già pronti», hanno dichiarato i tecnici del gruppo. «I numeri sono dalla nostra parte: siamo cresciuti come squadra e come livello tecnico. Puntiamo a portare sul podio molti ragazzi che stanno lavorando con impegno e costanza per arrivare alle competizioni pieni di energia».

Il team etrusco guarda quindi con fiducia alla nuova stagione agonistica, deciso a partire con il piede giusto e a confermarsi tra le realtà più solide e promettenti del panorama nazionale del karate.