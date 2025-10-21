Dalle Sale Ruspoli un viaggio nell’evoluzione artistica di un maestro che, a 85 anni, celebra la libertà creativa e la forza del colore

“Guardando Oltre”: La prima mostra personale di Claudio Sole a Cerveteri –

Le prestigiose Sale Ruspoli di Cerveteri ospiteranno questo weekend la mostra personale di Claudio Sole, intitolata “Guardando Oltre”.

Un’esposizione che raccoglie cinquanta opere in cui l’artista attraversa diversi linguaggi espressivi — dal figurativo alla pop art, dall’espressionismo all’informale — raccontando un percorso di continua evoluzione e sperimentazione.

Il visitatore sarà accompagnato in un viaggio nella poetica di Sole, dalle prime tele dai soggetti ben definiti fino alle opere più recenti, dove domina la magia del colore e la gestualità istintiva della pittura libera e “anarchica”.

Una ricerca “al contrario”, come la definisce l’artista, che parte dalla forma per arrivare all’emozione pura, trasformando ogni quadro in un atto di scoperta.

A 85 anni, con questa sua prima mostra personale, Claudio Sole lancia un messaggio profondo: guardare oltre significa continuare a vivere, a rinascere e a lasciarsi guidare dal pathos che ci lega alla vita e all’arte.

Il vernissage si terrà sabato 25 ottobre alle ore 17 nelle Sale Ruspoli, a cura di Fabio Uzzo della Galleria d’Arte inQuadro, in collaborazione con l’Associazione Culturale inArte e con il Patrocinio del Comune di Cerveteri.

L’evento sarà arricchito da un reading artistico con l’attrice Laila Aronica e il poeta Ermanno Spera, in un dialogo suggestivo tra arti visive, poesia e teatro.

L’ingresso è libero.

La mostra sarà visitabile anche domenica 26 ottobre, dalle 10:30 alle 12:45 e dalle 16:00 alle 19:00.