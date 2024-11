Regione Lazio, Bertucci: “Bene l’accordo con Coldiretti: agricoltura settore cruciale per l’economia dei territori”

“L’accordo raggiunto tra la nostra Regione e Coldiretti Lazio conferma come questa amministrazione sia caratterizzata da importanti capacità di ascolto e di dialogo con le parti sociali. I numerosi punti su cui il presidente Rocca e l’assessore Righini, che ringrazio per l’importante lavoro portato avanti in questi giorni, hanno trovato accordo e sintesi durante l’incontro con la delegazione guidata dal presidente della federazione regionale di Coldiretti David Granieri, rappresentano la volontà di entrambe le parti di proseguire il cammino su un percorso condiviso, con l’obiettivo comune di valorizzare sempre di più un settore cruciale per l’economia regionale, e motivo di vanto per noi tutti, e allo stesso tempo tutelare a pieno gli agricoltori”, così in una nota Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Lazio.