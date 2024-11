Ladispoli: il messaggio del Sindaco Grando, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Ladispoli celebra la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

Dall’inizio del 2024 in Italia sono state uccise 96 donne, oltre la metà di loro per mano di chi diceva di amarle. Come aveva già sottolineato il presidente Mattarella in uno dei suoi interventi sul tema, “l’amore non è egoismo, possesso, dominio, malinteso orgoglio. L’amore, quello vero, è ben più che rispetto: è dono, gratuità, sensibilità”.

A nome della Città di Ladispoli ribadisco, ancora una volta, la ferma condanna di tutta la nostra comunità verso ogni forma di violenza fisica, psicologica, di genere o discriminatoria.

La Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita nel 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, deve essere un momento di riflessione profonda sui valori della parità, del rispetto reciproco e della solidarietà, che dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni.

Invito, quindi, i cittadini a partecipare alle manifestazioni programmate per lunedì 25 novembre nella nostra città.

Alle ore 11:30 in aula consiliare sarà presentato il contest artistico “Il Coraggio… di Essere Umani!”, promosso dal Lions Club Roma Augustus e dall’Istituto Comprensivo Ladispoli 1, in collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, che si concluderà con flash mob in Piazza Falcone.

L’iniziativa è rivolta agli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e del biennio delle scuole secondarie di secondo grado di Ladispoli, con l’obiettivo di sensibilizzarli sul tema della violenza di genere, offrendo loro uno spazio per esprimersi attraverso l’arte e il confronto.

Alle 20:00 avrà inizio la manifestazione “L’amore non uccide”, organizzato da Rete Rosa. Il corteo partirà da Piazzale Roma per dirigersi verso Piazza della Vittoria, dove verranno simbolicamente posizionati dei fiori per ricordare le vittime di violenza di genere dell’ultimo anno.

Segnalo inoltre l’iniziativa promossa dalla delegata all’Arte Felicia Caggianelli “Frammenti di donne: pennellate e versi di denuncia”, evento che si pone lo scopo di rilanciare l’importanza dell’arte e della creatività contro ogni forma di discriminazione di genere e violenza. Chiunque fosse interessato a partecipare può trovare tutte le informazioni utili sul sito istituzionale del Comune di Ladispoli.

Il sindaco

Alessandro Grando