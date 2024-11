Ladispoli, nella libreria “Scritti e Manoscritti” presentazione del libro di Luca Telese

Lunedì 25 novembre ore18:00 Luca Telese presenta il suo libro “Opposizione. L’ultima battaglia di Enrico Berlinguer” edito da Solferino.

Dialoga con l’autore Flavia Capone.

Luca Telese ripercorre oggi gli ultimi anni dell’avventura umana e politica di Enrico Berlinguer e la battaglia che lo portò a una morte epica e straziante, sul palco di Padova.

Lo fa ridando voce, volti e nomi a un mondo ormai scomparso, ma la sua non è un’operazione nostalgia. È un messaggio attualissimo per la politica di oggi, per le sue ritrosie, per i suoi compromessi: l’opposizione è stata un’altra cosa. E potrebbe ancora esserlo.

LUCA TELESE è giornalista, autore e conduttore televisivo e radiofonico.

Ha scritto molti saggi sulla storia politica recente del nostro Paese. Con Solferino ha pubblicato Turbopopulismo (2019; con Marco Revelli), Cuori rossoblù (2020), Cuori campioni (2021), La scorta di Enrico (2022) e le riedizioni aggiornate dei longseller Qualcuno era comunista (2021), Cuori neri (2022) e Cuori contro (2023).