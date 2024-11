Biblioteca di Ladispoli, presentazione del libro “Buio in sala: s’illuminano cuore e memoria” di Luigi Lozzi

Giovedì 28 novembre, alle ore 16:30 si terrà la presentazione del libro BUIO IN SALA: S’ILLUMINANO CUORE E MEMORIA, a cura di Luigi Lozzi.

L’opera, impreziosita dalla prefazione di Carlo Verdone, è una raccolta di ricordi d’infanzia di chi ha vissuto quel clima, unico, particolare e sicuramente irripetibile, che si respirava nelle sale cinematografiche negli anni ’50, ’60 e primi ’70.

Luigi Lozzi, affezionato amico della nostra Biblioteca e di tutto il Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino, è infatti un operatore culturale con una grande passione per l’arte ed in particolare per Cinema (e Musica): per anni si è occupato di eventi divulgativi riguardanti l’importanza di questa arte e del suo ruolo didattico ed educativo per le nuove generazioni, con la convinzione di quanto educare ad essa sia determinante sia per “fare cultura” sia come testimonianza di memoria storica.

Da questo suo lavoro, svolto nel corso di diversi anni, nasce una deliziosa composizione di racconti sul cinema e le sale cinematografiche di una volta: un ricordo romantico, affettuoso, legato agli anni dell’infanzia o della giovinezza in cui questa arte ha fatto per la prima volta nella vita delle persone, chi come spettatore, chi il Cinematografo lo ha ‘fatto’, chi ha gestito una sala in qualche sperduta realtà della provincia italiana. Tutti ricordi indelebili, colorati di meraviglia e profumati di odori antichi ed irripetibili: perché negli anni Cinquanta e Sessanta (e poco oltre) lo spettacolo del cinematografo era l’unica forma d’intrattenimento concessa ad una generazione uscita dalla Guerra o figlia di quella.

Il testo non è una semplice raccolta di ricordi: è narrazione e lettura avvincente che riporta lo spaccato di un’Italia che non c’è più e in cui ognuno dei lettori potrà ritrovare una parte di se stesso.

La presentazione si terrà nella Sala Conferenze della Biblioteca; sarà presente Luigi Lozzi che ci racconterà la nascita di questo progetto e dialogherà con lui Maria Montori, storica direttrice della Biblioteca di Anguillara.

Prima e dopo la presentazione, l’autore si intratterrà con il pubblico per rispondere alle curiosità e per il rituale firmacopie.

La partecipazione è libera e gratuita e non è richiesta prenotazione.