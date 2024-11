Congratulazioni ad Alex Filosini Campione Italiano di Surf Under 14, dal Sindaco e l’Assessore di Santa Marinella

“Desidero esprimere, a nome dell’Amministrazione Comunale di Santa Marinella e mio personale, le più sincere congratulazioni ad Alex Filosini per il suo straordinario risultato ottenuto come Campione Italiano di Surf Under 14- ha dichiarato l’assessore allo sport Marina Ferullo- Questo titolo non solo testimonia il suo eccezionale talento e impegno, ma rappresenta anche un motivo di orgoglio per la nostra comunità e un esempio di passione e dedizione per tutti i giovani sportivi. Alex ha dimostrato che con determinazione, sacrificio e un costante lavoro, è possibile raggiungere traguardi importanti.

Il suo successo -ha aggiunto l’Assessore- è un’ulteriore conferma che lo sport, in tutte le sue forme, è una grande risorsa per il nostro territorio, un’opportunità di crescita, di aggregazione e di valorizzazione delle giovani generazioni”

Si è unito alle parole di congratulazioni, il sindaco Pietro Tidei: “Siamo certi che questo titolo sarà solo il primo di una lunga serie di successi, e che Alex continuerà a rappresentare al meglio il nostro paese e il nostro sport. Un sincero augurio per il proseguimento della sua carriera sportiva, nella speranza che possa raggiungere sempre nuovi e ambiziosi obiettivi”.