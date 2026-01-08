REGIONALE (TRENITALIA): dal 9 gennaio al 1° marzo modifiche alla circolazione sulla FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto

- Per lavori tra Poggio Mirteto e Fara Sabina
Roma, 7 gennaio 2026
Dal 9 gennaio al 1° marzo 2026, per lavori di manutenzione sulla rete tra Poggio Mirteto e Fara Sabina, alcuni treni del Regionale di Trenitalia possono subire modifiche di orario e cancellazioni.
Nelle notti 22, 27, 28 febbraio e 1° marzo previsto servizio con bus da Roma Ostiense (partenza ore 23:00) a Poggio Mirteto (arrivo alle 00:32).
Nelle notti 23/24 febbraio e 26/27 febbraio previsto servizio di bus da Roma Tiburtina (p. 23:20) a Poggio Mirteto (a.00:32).
Per maggiori dettagli si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.
I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.
Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21. A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO.