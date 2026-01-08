Raccolta alimentare a Cerveteri: l’impegno della Croce Rossa per le famiglie del territorio

Sabato 10 gennaio, presso il supermercato Carrefour di Cerveteri (Largo A. Loreti n. 2), si terrà una giornata dedicata alla solidarietà. L’iniziativa, organizzata dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Locale Santa Severa / Santa Marinella, prevede una raccolta straordinaria di generi alimentari di prima necessità destinati ai nuclei familiari in condizioni di fragilità economica e sociale residenti nel nostro comune.
Come contribuire
I cittadini che desiderano aderire all’iniziativa potranno donare prodotti a lunga conservazione durante l’intero arco della giornata. Tra i beni di maggiore utilità si segnalano:
- Generi di base: Pasta, riso, olio, zucchero e sale.
- Conserve: Pomodori pelati, passate, tonno e legumi in scatola.
- Prima colazione: Caffè, latte a lunga conservazione, biscotti, merendine, fette biscottate e confetture.
Finalità dell’iniziativa
Tutti i prodotti raccolti saranno distribuiti sul territorio attraverso la composizione di pacchi alimentari, uno strumento concreto per garantire un sostegno immediato a chi vive un momento di disagio.
L’evento vedrà la partecipazione attiva dei volontari della Croce Rossa, impegnati quotidianamente nel supporto alle fasce più deboli della popolazione. Tra loro sarà presente anche William, al suo debutto ufficiale come volontario dell’associazione, pronto ad accogliere i donatori e a fornire informazioni sulle attività del comitato.
La cittadinanza è invitata a partecipare con un piccolo gesto che, unito a quello degli altri, può fare la differenza per l’intera comunità.