Cerveteri sogna in grande: terzo posto e febbre da derby dopo il successo sul Fiumicino

Il girone d’andata del Cerveteri si chiude sotto il segno dell’entusiasmo. Grazie alla vittoria contro il Fiumicino, i verdeazzurri volano al terzo posto solitario con 28 punti, una posizione che a fine campionato varrebbe lo spareggio per l’Eccellenza. Si tratta di un traguardo che va oltre ogni rosea previsione, frutto di un gruppo che, nonostante le assenze, continua a girare bene sostenuto da una tifoseria sempre più presente: erano in cento, infatti, a seguire la squadra nell’ultimo turno feriale.

Il presidente Lupi ha espresso grande soddisfazione per il cammino percorso finora, sottolineando come il terzo posto al termine dell’andata sia un risultato inaspettato. Il patron ha lodato i suoi ragazzi, definendoli capaci di stupire e profondamente legati ai colori sociali, pur mantenendo i piedi per terra in vista di momenti più difficili contro formazioni sulla carta più attrezzate. Lupi ha inoltre rimarcato il calore dei sostenitori etruschi, auspicando che il numero di spettatori al campo possa crescere ulteriormente per spingere la squadra verso l’impresa.

Ora l’attenzione si sposta sul girone di ritorno, che inizierà con due sfide ad altissima tensione. Domenica prossima al “Galli” arriverà il Tolfa, una delle formazioni più titolate del girone, per novanta minuti che promettono spettacolo. Successivamente, domenica 18 gennaio, sarà il turno del derby contro il Ladispoli. La tifoseria etrusca è già in fermento: “A Ladispoli saremo in tanti e vogliamo vincere”, promettono i sostenitori, pronti a invadere lo stadio avversario con oltre 200 presenze in caso di un risultato positivo contro il Tolfa.