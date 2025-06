Regionale Lazio, TRENITALIA: modifiche alla circolazione 14 e 15 giugno

14 giugno lavori sulla FL5 Roma – Civitavecchia

15 giugno lavori sulle linee FL7 Roma-Napoli e FL8 Roma-Nettuno

canali di acquisto aggiornati

Roma, 13 giugno 2025

Modifiche alla circolazione dei treni nei giorni 14 e 15 giugno per lavori di manutenzione programmata da parte del Gestore dell’Infrastruttura.

Il 14 giugno sulla Linea FL5 Roma – Civitavecchia / Pisa ci saranno degli interventi di manutenzione straordinaria a Tarquinia dalle ore 8.45 alle ore 12.45 e a Roma Ostiense dalle ore 10.30 alle ore 13.00.

I lavori comporteranno delle modifiche a alcuni treni regionali della relazione Roma – Pisa e Roma – Civitavecchia, con limitazioni di percorso.

Il 15 giugno, invece, saranno effettuati dei lavori di manutenzione straordinaria sulle linee FL7 Roma-Napoli e FL8 Roma-Nettuno. Alcuni treni delle linee coinvolte subiranno modifiche di orario, cancellazioni e limitazioni di percorso. Previsti dei servizi bus sulle tratte cancellate.

Si ricorda che i tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e di monopattini elettrici, e non è ammesso il trasporto di animali, ad eccezione dei cani guida.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma bus e le variazioni d’orario dei treni.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia. Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21. A questo link è consultabile la campagna “Scegli di viaggiare informato”