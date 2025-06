Ferretti, carica i Cervi: “Con la società sintonia sul mercato”

“Capiremo quali giocatori serviranno per migliorare una squadra che lotti e combatti ogni domenica”

Si comincia a lavorare per il futuro in casa Cerveteri. Mister Ferretti ( nella foto di Gattavilla) ha iniziato a valutare i profili che serviranno per comporre la formazione verde azzurra, che solo dieci giorni fa ha concluso il campionato con una salvezza faticosa e impensabile.

“Per il momento non ci sono nomi, stiamo con la dirigenza capendo in che modo agire. Mi sto facendo un’idea dei ruoli di cui avremo bisogno, cercheremo di allestire una squadra giusta, che lotti e combatti per questi colori. Con il presidente Lupi c’è la massima collaborazione, siamo in sintonia su tutto, e ora vedremo dei profili che saranno utili nell’interesse della squadra”.

Nel mentre, sono stati annunciati i giocatori che rimarranno, Anche per la prossima stagione vestiranno la maglia etrusca Simone e Matteo Piano, Patrascu, Tombesi, Bracaglia, Falco, Proietti, Altamura e per gli under riconferme per Funari, Spaccarotella, Silenzi, Timperi e Rosa.