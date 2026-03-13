Referendum giustizia: chiusura della Campagna per il NO a Santa Marinella con l’On. Michela Di Biase –
Dopo mesi di mobilitazione sul territorio insieme al “comitato del No di Santa Marinella e Santa Severa”, per difendere la Costituzione, Lunedì 16 marzo 2026, alle ore 17:30, il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa chiuderà ufficialmente la campagna referendaria presso il 5/8 Bistrot Via Milano 5, con un evento pubblico di alto profilo politico.
L’appuntamento, dal titolo inequivocabile “I motivi del NO per difendere la Costituzione”, vedrà come protagonista l’On. Michela Di Biase, voce autorevole della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati, chiamata a illustrare i rischi di una riforma che il PD giudica pericolosa per l’indipendenza della magistratura e l’efficienza dei tribunali.
”Non è una sfida tecnica, è una sfida di civiltà,” dichiarano i vertici locali del Partito. “Siamo agli sgoccioli di questa campagna e il nostro obiettivo è parlare al cuore e alla testa dei cittadini: votare NO significa proteggere i principi fondamentali della nostra Costituzione dai tentativi di stravolgimento.”
Il dibattito, moderato da Paola Fratarcangeli, Direzione PD Provincia di Roma, vedrà un fronte compatto che unisce istituzioni, giovani e sindacato; Lucia Gaglione, segretaria PD Santa Marinella, aprirà i lavori portando il saluto del territorio. Interverranno, Michela Califano Consigliera Regionale PD Lazio, Giosuè De Felici, GD Provincia di Roma, Diego Nunzi CGIL Civitavecchia RM Nord Viterbo.
Al termine è previsto un momento conviviale per confrontarsi. La cittadinanza è invitata a partecipare. L’ingresso è libero.
Ci vediamo, Lunedì 16 Marzo 2026, ore 17:30, al 5/8 Bistrot, Via Milano 5, Santa Marinella