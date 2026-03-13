Referendum giustizia: chiusura della Campagna per il NO a Santa Marinella con l’On. Michela Di Biase –

Dopo mesi di mobilitazione sul territorio insieme al “comitato del No di Santa Marinella e Santa Severa”, per difendere la Costituzione, Lunedì 16 marzo 2026, alle ore 17:30, il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa chiuderà ufficialmente la campagna referendaria presso il 5/8 Bistrot Via Milano 5, con un evento pubblico di alto profilo politico.

​L’appuntamento, dal titolo inequivocabile “I motivi del NO per difendere la Costituzione”, vedrà come protagonista l’On. Michela Di Biase, voce autorevole della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati, chiamata a illustrare i rischi di una riforma che il PD giudica pericolosa per l’indipendenza della magistratura e l’efficienza dei tribunali.

​”Non è una sfida tecnica, è una sfida di civiltà,” dichiarano i vertici locali del Partito. “Siamo agli sgoccioli di questa campagna e il nostro obiettivo è parlare al cuore e alla testa dei cittadini: votare NO significa proteggere i principi fondamentali della nostra Costituzione dai tentativi di stravolgimento.”

​Il dibattito, moderato da Paola Fratarcangeli, Direzione PD Provincia di Roma, vedrà un fronte compatto che unisce istituzioni, giovani e sindacato; Lucia Gaglione, segretaria PD Santa Marinella, aprirà i lavori portando il saluto del territorio. ​Interverranno, Michela Califano Consigliera Regionale PD Lazio, Giosuè De Felici, GD Provincia di Roma, ​Diego Nunzi CGIL Civitavecchia RM Nord Viterbo.

Al termine è previsto un momento conviviale per confrontarsi. ​ La cittadinanza è invitata a partecipare. L’ingresso è libero.

​Ci vediamo, Lunedì 16 Marzo 2026, ore 17:30, al 5/8 Bistrot, Via Milano 5, Santa Marinella