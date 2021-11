Reddito di cittadinanza, Magnani: “A Cerveteri che fine hanno fatto i Puc?”

Il consigliere d’opposizione presenta un’interrogazione al sindaco per chiedere al Sindaco a che punto siano i Puc a Cerveteri

Tornano ad accendersi i riflettori sul reddito di cittadinanza sul territorio e in particolar modo a Cerveteri. Sono diversi i cittadini che usufruiscono del sostegno fornito dal Governo ma che ad oggi non svolgono alcuna attività a favore della collettività.

A mancare, per l’attivazione di quest’ultima parte, sono i Puc. «Un anno fa, in consiglio comunale, l’assessore Cennerilli ci aveva assicurato che eravamo sul punto di partire anche a Cerveteri, dopo mille difficoltà», ha detto il consigliere d’opposizione Alessandro Magnani.

«Ma non abbiamo visto ancora nessun progetto in campo quindi, per la terza volta in tre anni, chiediamo al Sindaco a che punto siano i Puc a Cerveteri». Motivo per il quale i consiglieri hanno «presentato ieri un’altra interrogazione, alla quale contiamo che venga data risposta nel prossimo consiglio comunale. Quali sono e che fine hanno fatto i Puc che erano prossimi a partire nel dicembre 2020? – si chiedono – Quante sono attualmente gli/le assistenti sociali inserite in organico a dicembre scorso e dedicate a questo scopo? È notizia di un mese fa l’apertura dello sportello comunale del lavoro. Secondo i comunicati stampa, “una vera e propria rete dedicata alle problematiche connesse al lavoro e alla ricerca di un’occupazione”, con dentro un’agenzia interinale, Caf e “personale dell’ufficio servizi sociali”. A questo punto ci viene spontaneo domandarci se ci sono ancora quegli assistenti sociali dedicati ai Puc assunti l’anno scorso, oppure se anche questa promessa è finita in cantina».

«Nella foto – scrive il consigliere Magnani – i lavoratori attivati con i PUC, non a Cerveteri, ma in un piccolo comune della Puglia (Crispiano), che con soli tredicimila abitanti e ammettendo di aver superato molte difficoltà, è partito con i suoi progetti a luglio scorso» .