All’Italia 208,8 miliardi di euro. Le parole del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli

Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli

Recovery Fund, Sassoli: “Accordo senza precedenti” – Altra figura centrale per l’esito del lungo vertice europeo dedicato al Recovery Fund è stato, per il ruolo ricoperto, il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli che in una nota diffusa ora ha voluto commentare con queste parole il risultato dell’incontro: “Accordo senza precedenti fra governi per risollevare l’economia europea.”

“Adesso – prosegue il Presidente del Parlamento europeo – al lavoro per migliorare gli strumenti, senza rinunciare a un quadro finanziario pluriennale più ambizioso e a certezze su risorse proprie.”

“L’Europarlamento – conclude Sassoli – lavorerà nell’interesse delle cittadine e dei cittadini europei.”