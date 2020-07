Condividi Pin 0 Condivisioni

15 i decessi. I dati dell’emergenza Covid-19 in Italia forniti dal Ministero della Salute

Coronavirus, in Italia in 24 ore 129 nuovi casi – Sono 129 i casi accertati in più rispetto al giorno precedente. I dati aggiornati dell’emergenza sanitaria in atto in Italia forniti dal Ministero della Salute di martedì 21 luglio 2020: Totale positivi 244.752; Attualmente positivi 12.248 (-156 rispetto a ieri); Guariti 197.431 (+269 rispetto a ieri); Decessi 35.073 (+15 rispetto a ieri). Di seguito la tabella con i numeri regione per regione e totali.