Condividi Pin 0 Condivisioni

Le parole del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. “I sanitari, dopo mesi di morte e desolazione, hanno festeggiato con i genitori”

“A Cremona, una delle città più martoriate dal Coronavirus, record di nascite, 15 in un giorno solo. I sanitari, dopo mesi di morte e desolazione, hanno festeggiato con i genitori: Per noi è stato come l’Inno alla Gioia, come il ritorno alla vita!.” Lo afferma il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli.