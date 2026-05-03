Civitavecchia, perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro: uomo trasportato in ospedale

Civitavecchia, perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro: uomo trasportato in ospedale

Incidente stradale nella serata di oggi a Civitavecchia. Intorno alle 20.30 i Vigili del fuoco sono intervenuti all’altezza della rotatoria che collega via Angelo Molinari e via Sandro Ferri. Per cause ancora in corso di accertamento, un uomo sulla cinquantina ha perso il controllo della vettura ed è finito con violenza contro un muro a bordo strada.

Gli uomini della Caserma Bonifazi, arrivati rapidamente sul posto, hanno operato insieme al personale sanitario del 118 per estrarre l’automobilista dall’abitacolo della macchina incidentata. Una volta liberato, l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari. Successivamente è stato trasportato all’ospedale civile di Civitavecchia. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.