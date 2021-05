Razzo cinese, confermato il rischio per il centro-sud Italia

Share Pin 1 Condivisioni

Per Nasa ed Esa la fascia in cui potrebbe impattare il modulo è compresa tra 41,5 gradi nord e sud

Una fascia compresa tra 41,5 gradi nord e sud: è questo l’ampio areale in cui potrebbe precipitare il razzo cinese Long March 5B.

A stabilirlo gli ultimi calcoli effettuati dalla Nasa e dall’Esa, l’ente spaziale europeo.

Sebbene in teoria in questa fascia siano presenti molte aree del pianeta completamente disabitate, è pur vero che nella stessa fascia è presente anche il centro-sud Italia.

Un rischio, remoto, ma non troppo, che il razzo cinese che sta rientrando nell’atmosfera in maniera del tutto incontrollata, possa precipitare in un’area abitata.

Il modulo del Long March 5B è lungo 30 metri ed è largo 4,8 metri, dal peso di 21 tonnellate: attualmente non si ritiene che possa venire completamente distrutto dall’atmosfera terrestre in fase di rientro.

Per gli esperti che stanno monitorando la situazione, però, potrebbe essere presto per stabilire le sorti del razzo: la sua traiettoria è sufficientemente incerta da poter affermare che la sua rotta non sia del tutto nota.ù

Claudio Lippi