 Ragazzo di 14 anni tratto in salvo al largo di Civitavecchia dopo scomparsa in tavola SUP

Nel pomeriggio di venerdì 11 agosto è stato tratto in salvo un ragazzo di 14 anni disperso al largo della costa di Civitavecchia. Il ragazzo era sparito poco prima, intorno alle 14:30, dopo essersi spostato da solo a bordo di una tavola sup; i genitori hanno prontamente allertato le autorità quando non è tornato.

La Guardia Costiera ha messo subito in azione la motovedetta Sar, operante 24 ore su 24, avviando le ricerche verso Sud tenendo conto delle condizioni del mare. Dopo una valutazione delle risorse disponibili, compresi eventuali supporti aerei, l’individuazione è avvenuta nei pressi di una zona nota come Marangone. Una volta rintracciato, il ragazzo è stato trasportato a bordo della motovedetta e riportato al porto, dove ad attenderlo c’erano i familiari in buone condizioni di salute.