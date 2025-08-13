Cerveteri: amianto in via Fontana Morella, i pentastellati chiedono chiarimenti

Riceviamo e pubblichiamo

Oggetto: Segnalazione situazione di pericolo ambientale in Via Fontana Morella n. 12 – Richiesta intervento urgente ex art. 192 e 256 D.Lgs. 152/2006

Alla cortese attenzione della

Sindaca del Comune di Cerveteri

E p.c.

All’Ufficio Tecnico Comunale

All’ARPA Lazio

All’ASL competente

Spettabile Sindaca,

il Gruppo Territoriale del MoVimento 5 Stelle di Cerveteri, in riferimento alla ordinanza n. 26 del 25 maggio 2011 del Comune di Cerveteri, firmata dall’allora sindaco Gino Ciogli, in cui si segnalava la gravissima situazione ambientale e sanitaria presente presso il capannone sito in Via Fontana Morelli n. 12, dove veniva constatata la presenza di una copertura in cemento-amianto accertata e documentata dalla relazione tecnica redatta dai Geometri Tidei e Accalai in data 17 giugno 2011, chiede delucidazio in merito alla mancata applicazione della medesima visto che, nel sito citatto, permangono a tutt’oggi le medesime descritte condizioni.

I proprietari del suddetto capannone, più volte formalmente intimati nell’adeguare l’area in rispetto della convenzione urbanistica, a tutt’oggi non hanno eseguito alcun intervento in merito.

Detta situazione costituisce una grave minaccia per la salute pubblica, accertato che l’esposizione alle fibre di amianto è riconosciuta come causa di tumori gravi e patologie respiratorie. Alcuni cittadini, residenti in prossimità del suddetto manufatto, riferiscono di aver contratto patologie oncologiche e si riscontra inoltre il decesso di un residente per un tumore alla gola.

A fronte della perdurante inerzia dei soggetti privati, si chiede formalmente al Comune di Cerveteri di intervenire in via sostitutiva, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006, nel procedere all’esecuzione delle opere in danno, con addebito delle spese a carico dei proprietari.

Si rammentano di seguito le norme e le pene previste per i reati commessi in relazione a condotte che cagionino danno ambientale o configurino gestione illecita di rifiuti pericolosi:

⁃ art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale), che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni chi compromette o deteriora in modo significativo l’ambiente.

⁃ art. 256 D.Lgs. 152/2006, che disciplina illeciti nella gestione dei rifiuti, inclusi quelli contenenti amianto.

Alla luce di quanto sopra esposto, si sollecita un intervento immediato da parte dell’Amministrazione Comunale al riguardo, al fine di tutelare la salute pubblica, la sicurezza e il rispetto delle normative ambientali.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono

distinti saluti.

Gruppo Territoriale MoVimento 5 Stelle – Cerveteri

Il Rappresentante