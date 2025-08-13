Presentazione del libro “Santa Severa tra le righe della Stampa: Un racconto attraverso le cronache” di Federica Fulgenzi

Il prossimo 20 agosto alle ore 21:00, presso Carita Morena, Piazzale Garda – Santa Severa, si terrà la presentazione del libro “Santa Severa tra le righe della Stampa: Un racconto attraverso le cronache”, scritto da Federica Fulgenzi.

Il volume propone un viaggio affascinante attraverso le cronache giornalistiche che hanno raccontato la storia, i personaggi e gli eventi di Santa Severa, offrendo uno sguardo originale e documentato sulla vita del borgo marinaro.

Durante la serata, l’autrice presenterà il libro, leggerà alcuni estratti significativi e dialogherà con il pubblico in un momento dedicato alle domande e risposte.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per riscoprire il valore della memoria locale e il ruolo della stampa nel raccontare il territorio.

Ingresso libero. È gradita la conferma di partecipazione via email all’indirizzo [email protected] o telefonicamente al numero 339 7089535.

Per informazioni sul libro e per contatti editoriali, rivolgersi direttamente all’autrice.