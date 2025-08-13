Controlli sui litorali di Ostia e Fregene: 6 arresti, 9 denunce

I Carabinieri di Fiumicino hanno identificato 35 giovani (di cui 13 minorenni) che l’1 agosto si erano riuniti vicino ai parchi Leonardo e Da Vinci per assistere a gare di auto e moto non autorizzate. Due romani di 21 e 26 anni sono stati denunciati per gare clandestine, riconosciuti anche attraverso i video pubblicati sui social. In totale sono state sanzionate 10 persone per modifiche ai veicoli non conformi al codice della strada, per un ammontare di circa 400 euro.

Controlli a Ostia Nelle ultime 48 ore, con il supporto del Nucleo Radiomobile di Ostia, sono stati intensificati i controlli nelle aree ad alta affluenza per prevenire reati predatori, spaccio di sostanze stupefacenti e il fenomeno noto come “mala movida”. Le operazioni hanno visto la collaborazione tra diverse forze di polizia, in linea con le indicazioni del Prefetto di Roma, per garantire ordine e sicurezza pubblica.

Risultati dell’intervento

6 arresti, 7 denunciati alla Procura, 10 sanzionati amministrativamente.

Dettagli degli arresti: due persone hanno ordini di esecuzione pena (Tribunali di Palermo e Roma), due sono risultate destinatari di provvedimenti cautelari emessi dal Tribunale di Roma, una persona è stata arrestata per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti, un’altra per resistenza a pubblico ufficiale (tentato fuga e danni alla segnaletica).

Denunce: furto aggravato (tre persone), tentato furto (una), guida in stato di ebbrezza o rifiuto di sottoporsi all’etilometro (due).

Segnalazioni: 10 giovani trovati in possesso di piccole quantità di droga (cocaina, marijuana, hashish) segnalati all’autorità prefettizia; un uomo segnalato per esercizio abusivo di parcheggiatore.

Attività totali: identificati 347 persone, controllati 2.476 veicoli, ritirate 8 patenti.

Nota finale Gli indagati si considerano innocenti fino a una eventuale prova contraria con sentenza definitiva.