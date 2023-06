“Ancora molte persone non sono a conoscenza di quanto sta accadendo e delle conseguenze che potrebbero portare i progetti che sono in cantiere da parte delle amministrazioni di Ladispoli e Cerveteri”

Si riporta quanto dichiarato dal Comitato Tutela natura e cultura litorale nord.

“Invitiamo tutti i cittadini a firmare la petizione in difesa di Torre Flavia: il 18 giugno dalle 9:00 alle 13:00 saremo di nuovo presso il mercato di Cerenova, esattamente a largo Zambra, angolo via Etruria meridionale davanti ai bagni pubblici. Come Comitato di cittadini “Tutela natura e cultura litorale nord” siamo decisi a continuare la nostra ferma opposizione per quello che definiamo un doppio attacco all’ Oasi Naturale. Siamo arrivati a 1500 firme circa, che sono già

un successo, e contiamo di continuare su questa strada. E’ infatti molto importante questa opera di informazione. Ancora molte persone non sono a conoscenza di quanto sta accadendo e delle conseguenze che potrebbero portare i due, anzi potremmo dire tre, progetti che sono in cantiere da parte delle amministrazioni di Ladispoli e Cerveteri.

Le nostre richieste , che si possono sottoscrivere anche on line andando sul sito https://www.change.org/p/fermiamo-l-attacco-alla- palude-di-torre-flavia sono molto semplici. Chiediamo al Comune di Ladispoli la cancellazione delle cubature nel comparto C11 che prevedono la trasformazione di 800mila mq di terreni agricoli in residenziali, al Comune di Cerveteri chiediamo invece la revoca della delibera del 7/4/2023 che prevede la realizzazione di un campeggio e alla Regione Lazio di dare parere negativo al progetto di realizzazione di un distributore in località Stallonara. Gli eventi di questi ultime settimane, non solo in Romagna ma in tutta Italia, ci dimostrano come il consumo indiscriminato del suolo sia una delle prime cause delle tragedie a cui abbiamo assistito.

E’ importante perciò fermare questa aggressione, non solo per salvaguardare le bellezze e le ricchezze naturalistiche che con tanta fatica siamo riusciti a preservare, ma anche per evitare ulteriori problemi di dissesto al territorio. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno sostenuto finora e quelli che vorranno farlo di persona o on line.

GM