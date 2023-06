Alberto Roscioli è il neo acquisto del Cerveteri calcio “Conoscono bene la dirigenza poichè ci sono stato un anno fa con il Borgo San Martino” – commenta il difensore

Ecco le parole del neo acquisto , Alberto Roscioli del Cerveteri. ” Sono persone con le quali mi sono trovato bene e poi a Cerveteri ci ho vinto un campionato, che purtroppo non abbiamo potuto portare a termine per il covid. C’è un bel progetto, quello di risalire in Eccellenza. Le premesse ci sono tutte, non manca nulla. Anche il tecnico è una persona preparata, nonostante la retrocessione ha fatto molto bene. Pertanto mi auguro di dare il mio contributo per salire in Eccellenza, come ho fatto nel 2020. Le trattative sono in fermento, i primi due colpi Moretti in attacco e Roscioli nel reparto arretrato, sono sinonimo di voglia di fare una squadra da primi posti”.

Fa.No.