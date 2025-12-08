Tra auto d’epoca, tradizione e paesaggi senza tempo, il 21 dicembre 2025 la Valle della Regina ospita un evento natalizio unico nel suo genere

Quando il Natale profuma di motori: il 21 dicembre Pranzo di Natale dei Volanti Storici Ladispoli –

Il fascino delle auto d’epoca incontra la magia delle festività: è questo lo spirito che animerà il Pranzo di Natale 2025 dei Volanti Storici Ladispoli, un appuntamento atteso da appassionati e curiosi che si terrà il 21 dicembre 2025 nella splendida cornice di Viale della Regina – Borgo San Martino, nel cuore delle campagne di Cerveteri.

La giornata prenderà il via alle 9:30 con il raduno ufficiale in Piazza Falcone a Ladispoli, punto di incontro per i partecipanti e momento ideale per ammirare da vicino le vetture che hanno segnato intere epoche dell’automobilismo italiano e internazionale.

Scocche lucenti, colori d’altri tempi e modelli iconici sfileranno tra le strade che conducono alla suggestiva Valle della Regina, un luogo dove la storia si fonde armoniosamente con la natura.

Una volta giunti a destinazione, l’atmosfera natalizia avvolgerà ogni dettaglio: luci calde, profumi di festa e scenografie curate renderanno il pranzo un’esperienza coinvolgente e ricca di emozioni. La location, immersa in un paesaggio bucolico e affascinante, offrirà la cornice perfetta per celebrare la passione comune per i motori d’epoca.

Il Pranzo di Natale dei Volanti Storici Ladispoli non è solo un’occasione conviviale, ma un vero e proprio ritorno alle origini, un viaggio nel tempo in cui ogni automobile diventa una storia da raccontare. È un momento per condividere ricordi, aneddoti e sorrisi, accomunati dallo stesso battito: quello dei motori storici.

Con questo evento, l’associazione rinnova lo spirito di unione che la contraddistingue, invitando soci, amici e curiosi a trascorrere insieme una giornata di festa, tradizione e passione.