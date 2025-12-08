Raduno di auto d’epoca: ogni terza domenica del mese appuntamento fisso davanti al Comune di Ladispoli –

A Ladispoli la passione per i motori storici torna protagonista ogni terza domenica del mese, quando collezionisti, curiosi e appassionati si danno appuntamento davanti al Comune di Ladispoli per condividere una mattinata all’insegna dei ricordi e della convivialità.

L’incontro, organizzato dal gruppo Volanti Storici Ladispoli, è ormai diventato un appuntamento fisso e molto atteso. A partire dalle ore 10, la piazza si anima con il fascino senza tempo delle auto d’epoca, veri gioielli custoditi con amore dai loro proprietari.

Più che un raduno, si tratta di un momento di incontro semplice ma speciale, fatto di chiacchiere, sorrisi e di un immancabile caffè condiviso. Un’occasione per riscoprire l’atmosfera autentica della socialità di una volta e per trascorrere qualche ora in compagnia, tra motori lucidati e ricordi di viaggio.

Il raduno mensile rappresenta anche un modo per valorizzare la cultura automobilistica del territorio, attirando non solo i residenti ma anche appassionati provenienti dai dintorni. E ogni incontro è diverso dal precedente: nuovi modelli, nuove storie, e la stessa immutata passione.