Parrocchia San Francesco d’Assisi di Marina di Cerveteri: torna la nostra tradizionale Gara dei Presepi –

La Parrocchia San Francesco d’Assisi di Marina di Cerveteri annuncia con gioia il ritorno della sua amata Gara dei Presepi, un appuntamento che da anni coinvolge famiglie, bambini e appassionati nel segno della tradizione natalizia.

L’iniziativa nasce dal desiderio di mantenere vivo uno dei simboli più significativi del Natale, il presepe, e di creare allo stesso tempo un’occasione di incontro, condivisione e comunità. Ogni partecipante potrà realizzare il proprio presepe secondo fantasia, creatività e ispirazione personale.

Modalità di partecipazione

È possibile iscriversi direttamente in segreteria parrocchiale oppure inviando un messaggio WhatsApp al numero 338 793 3617, indicando:

• Nome e cognome

• Numero di cellulare

• Indirizzo

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 25 dicembre. Successivamente, una commissione passerà a fotografare i presepi in gara; gli iscritti saranno avvisati in anticipo per concordare il momento della visita.

La Parrocchia invita tutti a partecipare con entusiasmo a questa iniziativa che ogni anno contribuisce a creare un clima di serenità, creatività e fede, rendendo il Natale un momento ancora più speciale per l’intera comunità.