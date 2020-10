“Protezione civile La Fenice, punto di riferimento per i cittadini di Ladispoli”

Share Pin 12 Condivisioni

Il consigliere Fiorini elogia l’operato della sede cittadina

“La protezione civile La Fenice, dopo aver ottenuto dalla Regione Lazio l’idoneità come Sede di esame dei Corsi di antincendio boschivo, ha nei giorni scorsi ricevuto dal Comando Generale dei Vigili del Fuoco, l’autorizzazione a svolgere oltre che i corsi di basso, medio e alto rischio, gli esami finali con commissione dei Vvf presso il nostro Comune. Una delle prime associazioni in Italia ad avere questa autorizzazione, grazie alla professionalità degli Istruttori e degli Organizzatori dei corsi, nonché agli spazi valutati altamente idonei, messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale”.

Con queste parole il consigliere comunale Emiliano Fiorini ha annunciato l’importante novità che riguarda il corpo di volontariato La Fenice che da tempo rappresenta per i cittadini di Ladispoli un prezioso punto di riferimento.

“Insieme all’assessore Lucia Cordeschi – prosegue Fiorini – abbiamo assiduamente seguito le iniziative svolte dalla protezione civile La Fenice, provvedendo al rinnovo per la concessione all’utilizzo dei locali in via Castellammare di Stabia. Un grazie ai volontari da parte di tutta l’amministrazione comunale”.