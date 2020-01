Condividi Pin 1 Condivisioni

Solida prestazione per una squadra sorprendente

Promozione, il Cerveteri ne fa 4 e rimane in testa

Non si ferma più il Cerveteri, che vince anche questa settimana e rafforza il primato nel campionato di Promozione. A fare le spese della prestazione della squadra ceretana questa settimana è il Nuova Pescia Romana, che subisce 4 reti e che non può nulla contro una squadra abile nel dominare il campo con una prova super.

È ancora molto presto per i verdetti, ma sicuramente il Cerveteri può ambire alla promozione diretta in Eccellenza. Sognare non costa nulla.