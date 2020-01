Condividi Pin 0 Condivisioni

Il comunicato di Acea Ato2 con tutte le zone soggette allo stop

Cerveteri, interruzione idrica martedì

Si comunica che per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, martedì 21 gennaio dalle ore 08:30 alle ore 20:30, salvo imprevisti, sarà necessario sospendere il flusso idrico alle utenze presenti negli indirizzi di seguito elencati:

località Sasso

via Furbara Sasso

via Scoglio di Sant’Antonio

via Salita della Canoa

via Salita del Grottone

via del Fico

piazza del Fico

via Monte delle Fate

piazza Santa Croce

via Pian della Carlotta

via Orti della Paola

via delle Terme Calidae

via Castel Giuliano Sambuco

località Cerqueto

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.



Per ridurre il disagio è stato predisposto un servizio alternativo di rifornimento tramite autobotte, la quale stazionerà durante tutta la durata del fuori servizio presso via del Fico.

Per eventuali segnalazioni è possibile contattare il numero verde 800 130 335.



Acea Ato 2 si scusa per i disagi.