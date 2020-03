Condividi Pin 8 Condivisioni

Plaude l’assessore Lazzeri: “in questi giorni ricevute telefonate commoventi”

Pro vita e famiglia Onlus dona 600 euro per i pacchi alimentari

“Pro Vita e Famiglia Onlus” entra nella rete di sostegno che sta aiutando le famiglie bisognose di Ladispoli. “In questi giorni ho ricevuto telefonate che mi hanno veramente commosso – racconta Francesca Lazzeri, Assessore al Commercio, Attività Produttive, Servizi Informatici, Servizi Anagrafici e Comunicazione – tra queste sicuramente quella di un caro amico, Toni Brandi che mi annunciava la volontà di “Pro Vita e Famiglia” di scendere in campo anche per le famiglie bisognose di Ladispoli, con l’acquisto di pacchi alimentari contenenti generi di prima necessità. In un momento di grande difficoltà economica e sociale, come quello che stiamo vivendo – prosegue l’assessore Lazzeri – gesti come questo riempiono il cuore. Sono tantissimi i cittadini che stanno contribuendo in maniera diversa ma con lo scopo di raggiungere un grande risultato: aiutare chi è in difficoltà. Grazie agli amici di “Pro Vita e Famiglia”, a tutti Volontari di Protezione Civile Comunalepro, La Fenice, Guardie Ecozoofile Fare Ambiente, Guardie Ecozoofile Nogra, Humanitas, Nuova Acropoli, Volontari per Ladispoli, Croce Rossa Italiana e Aps Litorale Nord per #ladispolinonspreca che stanno dimostrando grande spirito di abnegazione e sono in servizio tutti i giorni per garantire gli accessi contingentati ai negozi e consegna di medicinali e generi di prima necessità alle famiglie bisognose, agli anziani e agli immunodepressi.”

Con il contributo di 600 euro erogato da “Pro Vita e Famiglia” sono stati acquistati 24 pacchi contenenti:

-1 litro di olio extravergine

-5 pacchi pasta gr.500

-3 pacchi minestrina

-4 barattoli pelati gr.800

-2 pacchi farina 00 kg.1

-1 conf.3 barattoli fagioli C

-4 barattoli lenticchie

-3 passate pomodoro

-3 pacchi riso kg.1

-1 pacco di biscotti

-3 litri latte uht