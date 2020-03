Condividi Pin 10 Condivisioni

La performance di Christian Panico è diventata virale in tutto il mondo

Santa Marinella, il tenore canta dal balcone e commuove il web

Santa Marinella, il tenore canta dal balcone e commuove il web

Si chiama Christian Panico, abita a Santa Marinella ed è un tenore conosciuto in tutto il mondo, costretto anche lui al periodo di quarantena obbligata dalla pandemia Coronavirus. Ciò che rende la sua storia ancor più particolare però lo racconta il video che lui stesso ha postato su Instagram, in cui partecipa all’ormai consueto flashmob delle 18, intonando soavi note dal balcone per lanciare un messaggio di speranza ai suoi concittadini e non solo, dal momento che la sua esibizione è diventata virale: un vero simbolo della resilienza italiana in un momento di enorme difficoltà.