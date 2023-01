Grande successo per Etrusca Atletica: primo posto su 40 squadre ai campionati di Arce

Etrusca Atletica, una realtà sportiva che nasce anche con uno spirito di attenzione per il sociale, ha gareggiato Domenica 22 Gennaio ad Arce (Fr) ai campionati di Cross. In questa disciplina i ragazzi e le ragazze di Etrusca Atletica hanno dato il massimo gareggiando contro ben quaranta società sportive coinvolte guadagnadosi il primo posto nella categoria ragazzi.

Nella squadra maschile si distaccano Adolfo Macolino che è riuscito a terminare la corsa nonostante le difficoltà, il Dirigente Gabriele Chiocca e Gianluca Arciuolo che hanno segnato un importante risultato guadagnandosi il decimo posto.

Nella gara femminile, invece, Ilaria Colonnelli e Laura Ligia hanno tagliato il traguardo brillantemente nonostante le difficoltà date dal terreno fangoso portando a casa un quinto posto.

Un particolare riconoscimento a Oronzo Marcosano che ha sfidato i suoi limiti nel Cross corto facendosi valere anche su una distanza per lui inusuale.

Nelle giovanili Davide Marcosano, Alessandro Irroneo e Valerio Raia si sono distinti per il loro impegno in ogni attimo della gara. Nella categoria ragazzi, Etrusca Atletica è arrivata al primo posto sulle 40 squadre in gara grazie alle brillanti prestazioni di Alessio Fantini e Raniero Lombardi, primo e secondo posto, supportati dalla grande prova di Matteo Donati.

Bravissimi anche nella corsa di Miguel in cui si è segnato un quinto posto per Luca Parisi e un venticinquesimo posto per Eder Sergio Errico. Nella competizione hanno avuto un ruolo rilevante anche gli atleti Marco Amico, Raffaele Tanzillo, e Sergio Francavilla grazie ai loro tempi cronometrici e Mauro Farnioli, Valentia Forlani, Sara Tirabassi e Ester Meloni per aver messo il divertimento e la sportività al primo posto.

