Primavera e fauna selvatica: a Cerveteri una guida pratica per imparare a soccorrere gli animali in difficoltà

Il 19 aprile al Palazzo del Granarone, un evento gratuito organizzato da Cosmofauna APS con il patrocinio del Comune di Cerveteri per scoprire come intervenire correttamente davanti a cuccioli e pulli

CERVETERI (RM) – Con l’arrivo della primavera, la natura si risveglia e, con essa, anche la fauna selvatica.

Ma sappiamo davvero cosa fare? Spesso si tratta di situazioni delicate in cui è fondamentale intervenire correttamente.

Per rispondere a questa esigenza, il Comune di Cerveteri patrocina l’iniziativa “Primo soccorso alla fauna selvatica”, che si terrà il prossimo 19 aprile 2026 nella prestigiosa cornice del Palazzo del Granarone.

L’evento è curato da Cosmofauna APS, associazione no-profit, attiva in progetti di conservazione e salvaguardia della fauna selvatica a livello nazionale e internazionale. Attraverso una rete di esperti, l’associazione promuove la riconnessione tra persone e natura, con particolare attenzione all’educazione ambientale e alla sensibilizzazione.

L’incontro, gratuito e aperto a tutti (previa prenotazione), non è solo un momento formativo per esperti, ma una vera guida pratica per cittadini, volontari e operatori locali. L’obiettivo è chiaro: fornire gli strumenti per gestire correttamente il ritrovamento di un animale selvatico ferito o in difficoltà.

Durante la giornata verranno trattati i seguenti temi:

Buone pratiche di soccorso: cosa fare (e soprattutto cosa NON fare) quando si trova un animale.

Dietro le quinte dei CRAS: come funzionano i Centri di Recupero Animali Selvatici e come supportarli.

Il ruolo dei volontari: l’importanza dell’assistenza telefonica, del recupero sul territorio e del trasporto sicuro.

Impatto umano e biodiversità: consigli pratici per ridurre i rischi che le nostre attività quotidiane arrecano involontariamente alla fauna.

“Questa iniziativa rappresenta un ponte necessario tra i cittadini e la natura,” spiega Veronica Cippitelli, Vicepresidente di Cosmofauna APS. “Vogliamo offrire strumenti concreti a chiunque desideri contribuire alla tutela degli animali, trasformando la sensibilità individuale in un aiuto efficace e consapevole.”

L’evento è un’occasione unica per conoscere da vicino il lavoro di chi dedica la propria vita alla salvaguardia della fauna selvatica.

Come partecipare:

Quando: 19 aprile 2026

Dove: Palazzo del Granarone, Cerveteri

Modalità: Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Contatti per la stampa e prenotazioni: Organizzazione: Cosmofauna APS

Referente: Veronica Cippitelli (Vicepresidente)

Email: [email protected]

Social: https://www.instagram.com/cosmofauna_aps/ ; https://www.facebook.com/p/Cosmofauna-APS-61572218107986/

In allegato si trasmettono il CS, la locandina con il programma completo e alcune immagini.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti, restiamo a disposizione.

Un cordiale saluto,

Veronica Cippitelli – Vicepresidente e Responsabile eventi e corsi Cosmofauna APS