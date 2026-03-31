Allerta meteo nel Lazio: vento forte e mareggiate, la Protezione Civile dirama il bollino giallo

LAZIO – Giornata di massima attenzione su tutta la Regione. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per oggi, martedì 31 marzo, un avviso di condizioni meteorologiche avverse con allerta gialla su tutto il territorio del Lazio.
A preoccupare sono soprattutto i venti da forti a burrasca provenienti dai quadranti settentrionali, che spazzeranno l’intera regione per le prossime 24-36 ore. Raffiche intense colpiranno non solo le aree interne e i rilievi, ma anche il litorale, dove si temono mareggiate lungo le coste esposte.
Il bollettino segnala inoltre la possibilità di piogge isolate e un brusco calo termico, con possibili deboli nevicate a quote collinari nelle province di Rieti e Frosinone. Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti, specialmente in prossimità di alberature, impalcature o cartellonistica stradale.
Il monitoraggio del Centro Funzionale Regionale resterà attivo per l’intera durata dell’evento per valutare eventuali evoluzioni nelle prossime ore.